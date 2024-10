WWE BAD BLOOD: Nia Jax mantiene la cintura, ma Tiffany viene fermata sul più bello (Di domenica 6 ottobre 2024) Il secondo match della serata è quello per il titolo femminile di SmackDown che vede contrapposte la campionessa Nia Jax e Bayley che ha riottenuo la title shot battendo Naomi a SmackDown una settimana fa. Ma occhio alla Miss Money in the Bank Tiffany Stratton che potrebbe incassare nonostante le intimidazioni proprio di Nia Jax. Comincia il match Fase iniziale dove Nia Jax è in totale controllo grazie alla sua stazza e alla sua forza bruta, Bayley non riesce a reagire finché non connette un leg drop e un suicide dive. il momentum di Bayley viene continuamente interrotto da Nia con addirittura un Hurricanrana e il furto del Belly to Bayley. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il secondo match della serata è quello per il titolo femminile di SmackDown che vede contrapposte la campionessa Nia Jax e Bayley che ha riottenuo la title shot battendo Naomi a SmackDown una settimana fa. Ma occhio alla Miss Money in the BankStratton che potrebbe incassare nonostante le intimidazioni proprio di Nia Jax. Comincia il match Fase iniziale dove Nia Jax è in totale controllo grazie alla sua stazza e alla sua forza bruta, Bayley non riesce a reagire finché non connette un leg drop e un suicide dive. il momentum di Bayleycontinuamente interrotto da Nia con addirittura un Hurricanrana e il furto del Belly to Bayley. (Zonawrestling)

WWE: Cody Rhodes promette di prendere a calci la Bloodline nel post SmackDown - The American Nightmare e Roman Reigns sono pronti a sfidare Solo Sikoa e Jacob Fatu in un match di coppia durante il Premium Live Event Bad Blood del 5 ottobre, e Reigns ha promesso di coprire le spalle a Rhodes e distruggere la Bloodline. twitter. Per quanto pericolosi siano, e lo hanno dimostrato ... (Zonawrestling)

WWE: La Bloodline mantiene i titoli di coppia in un caotico Triple Threat Ladder Match a SmackDown - Montez Ford ha impressionato il pubblico con un From The Heavens splash su un tavolo, eliminando apparentemente Tonga Loa dalla contesa. Con i loro avversari eliminati, la Bloodline è salita sulla scala per mantenere i titoli di coppia WWE in una battaglia duramente combattuta. Mentre il Match ... (Zonawrestling)

WWE: Anticipazioni di SmackDown, il ritorno di AJ Styles, la Bloodline in azione e altro ancora - L’episodio, previsto per il 4 ottobre 2024, promette di essere ricco d’azione. Questo culminerà in un dumpster match durante lo show di questa settimana. . Naomi vs. WWE SmackDown andrà in onda in diretta dalla Bridgestone Arena di Nashville, Tennessee. Era previsto anche un suo ritorno a ... (Zonawrestling)