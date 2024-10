Volley, Serie A1 femminile: Conegliano e Milano cominciano con una vittoria, i risultati della prima giornata (Di domenica 6 ottobre 2024) Una prima giornata scoppiettante nella Serie A1 di Volley femminile. A partire dallo spettacolare primo set al Pala Bus Company tra la Wash4Green Pinerolo e la Numia Vero Volley Milano: fantasmagorico 40-38 per le padrone di casa, con 9 punti di Sylla e 8 a testa per Daalderop e Sorokaite. Dopo il colpo subito, le ragazze di coach Lavarini non fanno però più sconti e chiudono la pratica 1-3 con l’olandese MVP con 19 punti. Ottimo esordio per le pinelle, guidate dai 23 punti di Smarzek e i 18 di Sorokaite. Ma le emozioni di giornata non si sono fermate a Pinerolo. Grandi aspettative, pienamente rispettate, nel derby tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Igor Gorgonzola Novara. Fuochi d’artificio nel 3-2 con cui le ragazze di coach Bregoli si impongono sulle cugine, dopo essere sempre state avanti nel contro dei set. (Di domenica 6 ottobre 2024) Unascoppiettante nellaA1 di. A partire dallo spettacolare primo set al Pala Bus Company tra la Wash4Green Pinerolo e la Numia Vero: fantasmagorico 40-38 per le padrone di casa, con 9 punti di Sylla e 8 a testa per Daalderop e Sorokaite. Dopo il colpo subito, le ragazze di coach Lavarini non fanno però più sconti e chiudono la pratica 1-3 con l’olandese MVP con 19 punti. Ottimo esordio per le pinelle, guidate dai 23 punti di Smarzek e i 18 di Sorokaite. Ma le emozioni dinon si sono fermate a Pinerolo. Grandi aspettative, pienamente rispettate, nel derby tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Igor Gorgonzola Novara. Fuochi d’artificio nel 3-2 con cui le ragazze di coach Bregoli si impongono sulle cugine, dopo essere sempre state avanti nel contro dei set. (Sportface)

Volley femminile, Conegliano e Milano aprono la Serie A1 con una vittoria. Chieri batte Novara - Chieri ha vinto il derby piemontese contro Novara dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e 2-1, spinta da Lucille Gicquel (18) e Avery Skinner (17), mentre Mayu Ishikawa e Tatiana Tolok hanno messo a segno 22 punti. Alle padrone di casa non sono bastate le stelle Malwina Smarzek (23 punti) e Indre ... (Oasport)

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 3-0 (25-15 25-22 25-14): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - The post LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 3-0 (25-15 25-22 25-14): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA appeared first on SportFace. 00 – Si parte a brevissimo. SECONDO SET – Avanti Conegliano, 21-20. La DIRETTA testuale LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, partita valevole per la prima ... (Sportface)

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio 1-0 (25-15 21-20): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA -  Sportface. Dall’altra parte della rete ci sono le farfalle di coach Giovanni Caprara, che vanno a caccia dell’impresa per mettere in difficoltà e provare a strappare un punto alle favoritissime venete. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17. (Sportface)

Brescia, Messina, Albese e Trento le più convincenti nella prima giornata - Nel girone A le ragazze di Solforati espugnano Mondovì mentre le siciliane battono Imola fra le mura amiche, nel girone B per le squadre di Chiappafreddo e Mazzanti vincono fuori casa, rispettivamente ...(tuttosport)

Nella prima giornata protagoniste Brescia, Messina, Albese e Trento - Nella prima giornata di campionato alcune delle grandi confermano le loro ambizioni, altre stentano. Nel girone A le ragazze di Solforati espugnano Mondovì, nel girone B colpi esterni per le squadre d ...(corrieredellosport)

Lopetrone e la sua rinascita: ”Alla Domotek con coraggio e voglia di vincere” - Massimiliano Lopetrone-Domotek Volley Reggio Calabria: un matrimonio felice, un matrimonio che funziona, un matrimonio che si allunga. Il libero della squadra che ha dominato il campionato di serie B ...(reggiotv)