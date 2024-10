Una montagna di cocaina in auto: arrestato nel parcheggio del supermercato (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno fermato mentre rovistava nel baule della sua auto, in sosta nel parcheggio di un supermercato del Lago d'Iseo. Probabilmente stava controllando il carico milionario: all'interno della macchina gli agenti hanno infatti scovato ben 12 chili di cocaina (Bresciatoday) (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno fermato mentre rovistava nel baule della sua, in sosta neldi undel Lago d'Iseo. Probabilmente stava controllando il carico milionario: all'interno della macchina gli agenti hanno infatti scovato ben 12 chili di

Incendio nel parcheggio al Teatro San Ferdinando di Napoli, 7 auto distrutte dalle fiamme - Incendio nel parcheggio adiacente al Teatro San Ferdinando di Napoli, 7 auto distrutte. Sul posto i vigili del fuoco.Continua a leggere . (Fanpage)

Un nuovo parcheggio con 1500 posti auto a servizio dell'ospedale di Torrette - ANCONA – Un importante passo avanti per il quartiere di Torrette. Questa mattina è stato sottoscritto uno schema di accordo che dà il via all'iter urbanistico per la realizzazione di un nuovo parcheggio con circa 1.500 posti auto a servizio dell'ospedale Regionale di Torrette. L’assessore... (Anconatoday)

Auto in fiamme nel parcheggio della Coop: intervenuti i vigili del fuoco - 15 di ieri giovedì 3 ottobre una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via del Vecchio Forno a Valmorea nel parcheggio della Coop. . Non si segnalano feriti e il proprietario dell'Auto non era. Qui un'Auto stava andando a fuoco e le fiamme avevano raggiunto una discreta altezza. Verso le ... (Quicomo)