Trionfo Bagnaia nel Gran Premio del Giappone: Mondiale apertissimo grazie alla doppietta a Motegi (Di domenica 6 ottobre 2024) Weekend perfetto per Pecco Bagnaia. Il chivassese oggi, domenica 6 ottobre, ha vinto il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione MotoGp.Pecco, andando a vincere una gara condotta in testa dall'inizio alla fine, dopo aver preso subito il comando scattando dalla seconda (Di domenica 6 ottobre 2024) Weekend perfetto per Pecco. Il chivassese oggi, domenica 6 ottobre, ha vinto ildel, sedicesimo appuntamento della stagione MotoGp.Pecco, andando a vincere una gara condotta in testa dall'iniziofine, dopo aver preso subito il comando scattando dseconda (Torinotoday)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: grandi difficoltà per Bagnaia nel Q2. La pioggia dà tregua ai piloti - Pensavo fosse molto più bagnato per come non teneva niente”. 789 7 Alex Rins 1:44. 4. 193 5 Aleix Espargaro 1:44. 3. 03 Seconda posizione per Quartararo in 1:44. 043 davanti a Marco Bezzecchi. 23 Rientrano ai box Acosta, Mir ed Alex Marquez. 29 Ricomincia l’attività anche per Acosta, Miller, Rins ... (Oasport)

Bagnaia recupera punti nel Gran Premio dell'Indonesia: il chivassese sale due volte sul podio - Il weekend del chivassese della Ducati era partito alla Grande con la vittoria nella MotoGp Sprint Race del sabato. . . Un sorriso a metà . Si può riassumere così il Gran Premio dell'Indonesia di Bagnaia. Unita alla caduta del rivale per il campionato Jorge Martin aveva portato Pecco a -12 dalla ... (Torinotoday)

Jorge Martin trionfa nel Gran Premio d'Indonesia: Acosta 2° (indagato), Bagnaia sul podio - Jorge Martin ha vinto il Gran Premio d'Indonesia davanti a Pedro Acosta, secondo e Pecco Bagnaia. Acosta, però, è sotto investigazione per la pressione delle gomme e potrebbe essere sanzionato. Bagnaia, che partiva quarto, dopo essere rimasto a lungo in sesta posizione è riuscito a recuperare... (Today)