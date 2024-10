Teo Teocoli | Berlusconi voleva dirci cosa cantare lo mandai a quel paese Mi mise alla porta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Teo: «, lo. Mi» Teointervistato da La Stampa. Grazie a Celentano prese parte al Festival della Canzone Napoletana.«Adriano nonpartecipare, mandò me. Modugno prese un milione di voti, io meno di cento. Poco dopo, Celentano venne agganciato per il musical Hair. Anche qui declinò». E anche qui toccò a lei. Sul palco c’erano anche Renato Zero e Loredana Bertè.«Uno si vestiva da moschettiere, l’altra da satanica. Può immaginare quando giravano ’sti due. Fuori dal teatro gli facevo da guardia del corpo». A un certo punto chiuse Renato Zero in bagno con la chitarra.«A dire il vero era un camerino. Gli buttammo la chitarra dfinestrella. Così non rompeva: scriveva dieci canzoni al giorno». Ebbe anche una storia con Loredana Bertè. (Ilnapolista)