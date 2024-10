Superlega, Trento regala ai tifosi una vittoria netta: battuta Taranto (Di domenica 6 ottobre 2024) Una vittoria netta, bottino pieno dopo due giornate e tifosi contentissimi. Il Trentino Volley batte fra le mura di casa Taranto per 3-0 (25-13; 25.18; 26-24) e inizia così alla grande il suo nuovo cammino in Superlega.Il primo set è tutto della Itas, anche se dopo il 6-2 Taranto si avvicina (Di domenica 6 ottobre 2024) Una, bottino pieno dopo due giornate econtentissimi. Il Trentino Volley batte fra le mura di casaper 3-0 (25-13; 25.18; 26-24) e inizia così alla grande il suo nuovo cammino in.Il primo set è tutto della Itas, anche se dopo il 6-2si avvicina (Trentotoday)

Trentotoday - Superlega Trento regala ai tifosi una vittoria netta | battuta Taranto

VIDEO | La soddisfazione di Troise: "Vittoria di spessore dedicata ai nostri tifosi" - Siamo contenti anche per i tifosi che non sono potuti entrare allo. . . Emanuele Troise parla in sala stampa dopo la vittoria più convincente di questo inizio di stagione: “Abbiamo tirato fuori una prestazione importante e conquistato un risultato pesante contro un avversario di blasone e di ... (Arezzonotizie)

Le interviste Antonio Calabro, soddisfatto della prova della squadra, dedica la vittoria al presidente Gemignani e ai tifosi. "Il progetto tecnico sta trovando continuità » - Qui a Frosinone il rigore parato da Bleve ed il palo di Marchizza hanno fermato i nostri avversari mentre Cicconi non ha sbagliato. Sono cambiati soltanto gli episodi che a Cesena e Cremona, per esempio, non ci avevano consentito di far punti e stavolta si. . Stiamo trovando una certa compattezza ... (Sport.quotidiano)

I tifosi dell’Al Nassr cantano “Pioli is on fire”: il tecnico li ripaga con gli applausi e la vittoria - Durante il riscaldamento della squadra, con il tecnico a centrocampo, il pubblico ha intonato l'oramai ritornello-tormentone tanto caro all'ex Milan. Che ha risposto con un ringraziamento e con il regalo più importante: una vittoria perentoria sull'Al Wehda. Stefano Pioli sempre più idolo dei ... (Fanpage)

Juve-Cagliari, scoppia una nuova polemica: tifosi bianconeri indignati - La Juventus ha sofferto contro il Cagliari e da questa gara ne è uscito solamente un misero pareggio che non fa bene ai bianconeri. La gara è stata gestita dalla Juventus almeno per tre quarti della p ...(informazione)

Napoli-Como, i complimenti social di un tifoso ospite: «Grazie per l’ospitalità , incontrato gente meravigliosa» - Il calcio, a volte, è capace di regalare storie meravigliose che con il campo hanno poco o nulla a che fare. I tifosi del Napoli devono essere felici della vittoria maturata dagli uomini ...(ilmattino)

William senza freni, se la spassa con gli amici e lascia a casa Kate Middleton - Il Principe William allo stadio con gli amici senza Kate Middleton e i bambini non sembra più lui: si scatena nel tifo e perde pure la voce.(dilei)