Spara al figlio della compagna arrestato nel Milanese

Un uomo di 45 anni, di origini albanesi, è stato arrestato nella notte nel Milanese per aver Sparato, al culmine di una lite, a un diciottenne, ora all'ospedale Niguarda in pericolo di vita. Si tratta del compagno della madre del giovane. I Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti intorno alle 4 a Novate e hanno fermato l'uomo per tentato omicidio, porto e detenzione di arma illegale e ricettazione. Nell'abitazione, dove è avvenuta la discussione finita a colpi di arma da fuoco, sono stati trovati un bossolo, la pistola usata dal 45enne risultata rubata nel 2013 a Sassuolo (Modena) e 40 cartucce dello stesso calibro.

