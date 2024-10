Sonia Bruganelli stende la giuria di Ballando | Furiosa dietro le quinte

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nella prima puntata dicon le Stelleè stata molto pacata e misurata e non ha reagito nemmeno alle provocazioni di Selvaggia Lucarelli che le ha dato della ‘Ghandi’. Le cose però sono cambiate ieri sera, perché laè tornata a fare laed ha risposto al “fuoco” della, che non le ha risparmiato giudizi fin troppo severi. Ivan Zazzaroni non ha gradito la performance dell’imprenditrice: “Dopo un inizio un po’ pesante eri andata meglio, la parte centrale non mi era dispiaciuta, poi nel finale ti sei persa. Lui ti ha protetta molto“. Anche Fabio Canino non ha lesinato critiche: “Tu hai capito, dallo sguardo ho compreso. Abbiamo citato la tv di Barbara d’Urso la tv del dolore. Perché così era. Non è venuto bene, per nulla“. Carolyn Smith è stata più morbida: “C’erano tante piccole cose non precisa. In alcuni momenti vi siete persi. (Biccy)