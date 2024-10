SOCIAL – Milan, Zoe Cristofoli festeggia il suo Theo Hernandez. Il Post (Di domenica 6 ottobre 2024) SOCIAL, Milan, Theo Hernandez compie 27 anni: Zoe Cristofoli lo festeggia il suo campione così sui suoi SOCIAL Tanti auguri a Theo Hernandez, il terzino rossonero campione d’Italia compie oggi 27 anni. Dopo tante stagioni al Milan, il francese continua ad essere uno dei principali punti fermi del diavolo anche con Paulo Fonseca alla guida. Uno dei punti fermi anche della compagna Zoe Cristofoli, da non molto diventati anche genitori. La fidanzata del francese lo festeggia sui SOCIAL, mettendo una foto ritraente un momento dolce tra l’ex Real Madrid e il figlio Theo Jr. Il campione si gode dunque anche la famiglia, in una giornata speciale che dovrà cercare anche di impreziosire a Firenze nel Posticipo di questa settima giornata. (Di domenica 6 ottobre 2024)compie 27 anni: Zoeloil suo campione così sui suoiTanti auguri a, il terzino rossonero campione d’Italia compie oggi 27 anni. Dopo tante stagioni al, il francese continua ad essere uno dei principali punti fermi del diavolo anche con Paulo Fonseca alla guida. Uno dei punti fermi anche della compagna Zoe, da non molto diventati anche genitori. La fidanzata del francese losui, mettendo una foto ritraente un momento dolce tra l’ex Real Madrid e il figlioJr. Il campione si gode dunque anche la famiglia, in una giornata speciale che dovrà cercare anche di impreziosire a Firenze nelicipo di questa settima giornata. (Dailymilan)

