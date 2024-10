Scontri al corteo Pro Palestina Travaglio sul Nove | Tutti sono liberi di manifestare non è una concessione del potere ai cittadini

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Le manifestazioni devono essere fatte tutte, nonunadel, ma l’applicazione della Costituzione”. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi a proposito del divieto imposto dal ministro dell’Interno Piantedosi alprotenutosi a Roma e poi sfociato in alcuni momenti di scontro con la polizia. “Nella nostra Costituzione c’è scritto che chiunque è libero e ha il diritto die se lo fa in un luogo pubblico non deve chiedere l’autorizzazione e deve dare un preavviso. – ha premesso il giornalista – Le autorità devono predisporre ovviamente il servizio d’ordine per garantire che tutto avvenga regolarmente. Se dopo cidelle violenze come quelle chesuccesse, coloro che le commettono devono essere perseguiti anche arrestando in flagrante”. (Ilfattoquotidiano)