Rissa e grida nella notte per la riapertura della discoteca. I residenti: "Un disastro" (Di domenica 6 ottobre 2024) Civitanova Marche, 6 ottobre 2024 – notte con Rissa in centro, schiamazzi e con ragazze in lacrime che urlano stese sul marciapiede di corso Garibaldi. Dalle 4 alle 6 i residenti non hanno dormito più. "Ci eravamo lasciati con l'incubo Donoma all'inizio dell'estate e si ricomincia esattamente come prima" è l'amara considerazione di uno di loro, riferito al fatto che quella di ieri è stata la serata di apertura della stagione 2024/2025 della discoteca di via Mazzini dopo la pausa estiva. Tutti svegli fino all'alba e la rabbia monta la mattina successiva, con racconti accompagnati dalla richiesta di anonimato per il timore di dover pagare le conseguenze di quanto denunciano. "È stato un disastro - riferisce un residente - e non abbiamo visto nessuno della sicurezza intervenire. È scoppiata una Rissa, tra giovani, italiani e sembravano provenire dall'entroterra, tutti ubriachi fradici.

