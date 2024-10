Pontida perde militanti e lo storico speaker | Daniele Belotti sostituito con la voce dell’Inter a San Siro

(Di domenica 6 ottobre 2024). “Non c’èsenza”. La storica manifestazione della Lega, targata 2024,e non solo, orfana non solo di una parte del suo popolo, ma anche delloche l’ha accompagnata per 29 anni, dal 1995,. Il voltodella Lega di Bergamo,della manifestazione che accompagna il partito da sempre, costretto a lasciare il passo a Mirko Mengozzi. Niente ruggiti da dietro le quinte, quelli a cui aveva abituato i tanti leghisti pronti ad accogliere i big del partito sul palco. Nessun ritornello da ripetere, almeno per come aveva abituato a fare. Un vero marchio di fabbrica per il movimenti che sul celebre pratone dove campeggia ancora la scritta “Padroni a casa nostra” e nell’inconfondibile “grido del” ha sempre trovato la sua casa. (Bergamonews)