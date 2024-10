Pontida com’è cambiato il raduno dei leghisti Sovranismo e antieuropeismo per il sorpasso a destra di Salvini

(Di domenica 6 ottobre 2024)(Bergamo) – Matteosi è impegnato a fondo e in prima persona: il consiglio federale del partito riunito per tre volte, parola d’ordine ai dirigenti locali di portare gente a. Già due giorni fa, Fabrizio Cecchetti, coordinatore per la Lombardia perpremier, prevedeva diecimila arrivi soltanto con i pullman dalle sezioni. “diversa”, mantra per l’edizione 2024. C’è la data, non casuale di oggi, 6 ottobre, visto che il 7 ottobre è l’anniversario della vittoria della Lega Santa nel 1571, a Lepanto, lo scontro navale da cui uscì sconfitta la flotta musulmana dell’Impero ottomano. C’è, sul tappeto, la difesa del capo di via Bellerio: i pm di Palermo chiedono una condanna a sei anni di reclusione per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere bloccato, nell’agosto di quattro anni fa, lo sbarco dei migranti dalla nave ong Open Arms. (Ilgiorno)