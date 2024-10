Musk show con Trump: "Come si giudica un carattere...", democratici travolti (Di domenica 6 ottobre 2024) «Forse hanno persino cercato di uccidermi» per non riconquistare la Casa Bianca. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ex presidente Donald Trump, di nuovo a Butler, in Pennsylvania, per un comizio, fa leva sulle emozioni dei suoi sostenitori e suggerisce di nuovo che i suoi oppositori politici siano dietro all'attentato fallito del 13 luglio. Comizio al quale era presente anche Elon Musk. Il raduno si è tenuto, con misure di sicurezza rafforzate, nello stesso luogo in cui Trump è stato ferito all'orecchio destro e uno dei partecipanti al raduno, il pompiere Corey Comperatore, è stato ucciso quando un uomo armato ha aperto il fuoco. Il potenziale assassino, il ventenne Thomas Crooks, è stato colpito e ucciso da un cecchino dei servizi segreti. (Di domenica 6 ottobre 2024) «Forse hanno persino cercato di uccidermi» per non riconquistare la Casa Bianca. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ex presidente Donald, di nuovo a Butler, in Pennsylvania, per un comizio, fa leva sulle emozioni dei suoi sostenitori e suggerisce di nuovo che i suoi oppositori politici siano dietro all'attentato fallito del 13 luglio. Comizio al quale era presente anche Elon. Il raduno si è tenuto, con misure di sicurezza rafforzate, nello stesso luogo in cuiè stato ferito all'orecchio destro e uno dei partecipanti al raduno, il pompiere Corey Comperatore, è stato ucciso quando un uomo armato ha aperto il fuoco. Il potenziale assassino, il ventenne Thomas Crooks, è stato colpito e ucciso da un cecchino dei servizi segreti. (Iltempo)

