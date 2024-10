MotoGP GP Giappone 2024: risultati e ordine di arrivo, Bagnaia trionfa anche a Motegi (Di domenica 6 ottobre 2024) I risultati con l’ordine di arrivo e la classifica della gara del GP del Giappone 2024, sedicesimo appuntamento della stagione. trionfa Pecco Bagnaia, che mantiene la testa della corsa dalla prima all’ultima curva, riuscendo a tenere a bada i tentativi di rientro di Jorge Martin, il quale deve accontentarsi della seconda piazza quest’oggi a Motegi. Sul terzo gradino del podio ci sale Marc Marquez, che con una grande gestione delle gomme riesce a tenere a bada Enea Bastianini, quarto al traguardo davanti a un ottimo Franco Morbidelli . Di seguito l’ordine di arrivo della gara. CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATA ordine DI arrivo F. Bagnaia J. Martin M. Marquez E. Bastianini F. Morbidelli B. Binder M. Bezzecchi F. Di Giannantonio A. Espargaro J. Miiller J. Zarco F. Quartararo T. Nakagami L. Marini R. Fernandz A. Rins R. Gardner OUT P. Acosta M. Vinales A. Fernandez L. Savadori J. Mir A. (Di domenica 6 ottobre 2024) Icon l’die la classifica della gara del GP del, sedicesimo appuntamento della stagione.Pecco, che mantiene la testa della corsa dalla prima all’ultima curva, riuscendo a tenere a bada i tentativi di rientro di Jorge Martin, il quale deve accontentarsi della seconda piazza quest’oggi a. Sul terzo gradino del podio ci sale Marc Marquez, che con una grande gestione delle gomme riesce a tenere a bada Enea Bastianini, quarto al traguardo davanti a un ottimo Franco Morbidelli . Di seguito l’didella gara. CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATADIF.J. Martin M. Marquez E. Bastianini F. Morbidelli B. Binder M. Bezzecchi F. Di Giannantonio A. Espargaro J. Miiller J. Zarco F. Quartararo T. Nakagami L. Marini R. Fernandz A. Rins R. Gardner OUT P. Acosta M. Vinales A. Fernandez L. Savadori J. Mir A. (Sportface)

