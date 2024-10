Mo: Gallant, 'Iran rischia di finire come Gaza o Beirut' (Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha avvertito l'Iran che potrebbe finire come Gaza o Beirut se tenta di danneggiare Israele. "Gli Iraniani non hanno intaccato le capacità dell'Aeronautica militare: nessun aereo è stato danneggiato, nessuna squadriglia è stata messa fuori uso", ha affermato Gallant, riferendosi all'attacco missilistico dell'Iran su Israele che ha colpito due basi dell'aeronautica militare israeliana. "Chiunque pensi che un semplice tentativo di farci del male ci dissuaderà dall'agire dovrebbe dare un'occhiata ai nostri successi a Gaza e a Beirut". (Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Yoavha avvertito l'che potrebbese tenta di danneggiare Israele. "Gliiani non hanno intaccato le capacità dell'Aeronautica militare: nessun aereo è stato danneggiato, nessuna squadriglia è stata messa fuori uso", ha affermato, riferendosi all'attacco missilistico dell'su Israele che ha colpito due basi dell'aeronautica militare israeliana. "Chiunque pensi che un semplice tentativo di farci del male ci dissuaderà dall'agire dovrebbe dare un'occhiata ai nostri successi ae a". (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Mo | Gallant ' Iran rischia di finire come Gaza o Beirut'

Mo: Gallant, 'Iran rischia di finire come Gaza o Beirut' - Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha avvertito l'Iran che potrebbe finire come Gaza o Beirut se tenta di danneggiare Israele. "Gli iraniani non hanno inta ...(lanuovasardegna)

Iran, un fucile accanto a Khamenei. La scommessa e il cambio di passo: “Pazienza finita. Colpiremo ancora” - Un “unico nemico”, e cioè Israele, che vuole “seminare i semi della divisione e della sedizione, di creare una spaccatura tra tutti i musulmani”. Il 7 ottobre del 2023 “un’azione legittima” da parte d ...(ilriformista)

Khamenei attacca Israele e rivendica la strage del 7 ottobre - Buongiorno. Attenzione ancora sul Medio Oriente, con il discorso dell’’ayatollah iraniano Ali Khamenei, le bombe israeliane che avrebbero ucciso il successore di Nasrallah, Hashem Safieddine e le incu ...(corriere)