Medici | l’albo d’onore | Spero che mio padre Dino oggi sia vicino a Sara

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ieri, in occasione della Giornata del Medico e dell'Odontoiatra, l'Ordine deidella provincia ha organizzato un momento di condivisione, riunendo vecchi iscritti e nuove leve della sanità. L'evento si è aperto con l'istituzione di un Albo, il cui scopo è ricordare i professionisti che si sono distinti per meriti o che hanno lasciato un segno indelebile nelle vite delle persone. I primi a essere iscritti nelsono stati il professorAmadori, oncologo e fondatore dell'Irst di Meldola, ePedri, giovane ginecologa forlivese scomparsa nel 2021 a Cles (provincia di Trento), dopo aver subìto presunte vessazioni sul luogo di lavoro, per le quali è in corso un processo. "Quando un professionista ci lascia – ha spiegato Michele Gaudio, presidente dell'Ordine – il suo nome deve essere cancellato dal, e così anche la sua memoria.