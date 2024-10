Ma è davvero lui? Ballando con le Stelle le telecamere lo inquadrano | Uguale alla mamma

(Di domenica 6 ottobre 2024) Serata difficile acon leper Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi si è messa in gioco completamente come concorrente nel programma di Milly Carlucci, ma finora i risultati non sono quelli che lei sperava. Anche nell’ultima puntata, i voti espressi dgiuria tramite le palette sono stati molto bassi. In totale, Sonia ha ottenuto un misero 18. Per consolarla, Milly ha svelato che tra il pubblico c’era una persona speciale a fare il tifo per lei: Davide, il secondo dei tre figli che Bruganelli ha avuto insieme al suo ex marito Paolo Bonolis. Tra mamme e figlio c’è stato anche un dialogo in diretta. (Caffeinamagazine)