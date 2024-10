Lodi Vecchio: pensionato al lavoro “in prestito” cade dalla scale e muore (Di domenica 6 ottobre 2024) Lodi Vecchio, 6 ottobre 2024 – Morire a 71 anni precipitando da una scala per dieci metri. La tragedia ieri a Lodi Vecchio, attorno alle 11.30, nell’azienda Romy Cosmetics, che produce cosmetici conto terzi e si affaccia su viale Europa. Qui il pensionato residente a Tavazzano stava effettuando alcuni lavori vicino alla copertura della ditta quando ha perso l’equilibrio ed è volato a terra. L’anziano è stato subito soccorso da addetti che si trovavano nelle vicinanze, ma invano: i soccorritori del 118 non hanno potuto che dichiarare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Ats di Lodi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’infortunio. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Morire a 71 anni precipitando da una scala per dieci metri. La tragedia ieri a, attorno alle 11.30, nell’azienda Romy Cosmetics, che produce cosmetici conto terzi e si affaccia su viale Europa. Qui ilresidente a Tavazzano stava effettuando alcuni lavori vicino alla copertura della ditta quando ha perso l’equilibrio ed è volato a terra. L’anziano è stato subito soccorso da addetti che si trovavano nelle vicinanze, ma invano: i soccorritori del 118 non hanno potuto che dichiarare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Ats diper ricostruire con esattezza la dinamica dell’infortunio. (Ilgiorno)

Lodi Vecchio, cade dalla scala mentre lavora: 21enne finisce in ospedale con l’elisoccorso - Il giovane è rimasto cosciente ma, a causa dei traumi subiti, ha avuto bisogno di un trasporto rapido in pronto soccorso. Paura, nel pomeriggio del 1 agosto 2024, in viale Europa a LodiVecchio. Alla fine si è deciso per un trasporto, in codice giallo, all’ospedale Policlinico di Pavia, proprio in ... (Ilgiorno)

Schianto tra auto a Lodi Vecchio: una si ribalta e finisce la sua corsa in un canale pieno d’acqua - Spaventoso incidente, tra due vetture, sulla strada provinciale 115 di Lodi Vecchio. Il soccorso sanitario, arrivato con un’ambulanza della Croce bianca, ha preso in cura due uomini di 45 e 26 anni. Lodi Vecchio (Lodi), 16 luglio 2024 – Schianto tra due auto, una finisce nel canale pieno d’acqua. ... (Ilgiorno)