LIVE – Olimpia Milano-Sassari: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Sassari, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Non è partita al meglio la stagione per gli uomini di coach Messina, i quali, dopo aver vinto la Supercoppa, hanno perso nel primo turno contro Trieste cedendo pesantemente anche al Monaco in Eurolega, e sono quindi alla ricerca dei primi punti davanti al proprio pubblico. Anche la formazione sarda ha perso all’esordio, cedendo in casa contro Scafati. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Olimpia Milano-Sassari aggiornato in tempo reale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Non è partita al meglio la stagione per gli uomini di coach Messina, i quali, dopo aver vinto la Supercoppa, hanno perso nel primo turno contro Trieste cedendo pesantemente anche al Monaco in Eurolega, e sono quindi alla ricerca dei primi punti davanti al proprio pubblico. Anche la formazione sarda ha perso all’esordio, cedendo in casa contro Scafati. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. (Sportface)

LIVE Monaco-Olimpia Milano 77-68, Eurolega basket in DIRETTA: si cerca una disperata rimonta - Sicuramente l’americano è la nota più lieta della serata. 77-68 Due liberi di Mirotic. RICOMINCIA LA SFIDA! FINISCE IL SECONDO QUARTO! Venti minuti semplicemente disastrosi per l’Olimpia. 68-55 Ancora una tripla di Brooks. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! . 2-0 Subito arresto ... (Oasport)

LIVE Monaco-Olimpia Milano 66-49, Eurolega basket in DIRETTA: comincia l’ultimo quarto - 5-0 Fenomenale palla di James per Jaiteh che appoggia al ferro. 41-24 Due rimbalzi offensivi consecutivi per il Monaco e arriva la tripla di Korkmaz. 58-42 Diallo mette una tripla pesantissima dopo che Mirotic aveva sbagliato quella del -10. Una trasferta subito importante per la squadra di ... (Oasport)

LIVE – Monaco-Olimpia Milano 77-68, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA - Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Monaco-Olimpia Milano, sfida valida come 1^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Così non va 19? – Nuovo allungo di Monaco, James mette tre liberi per il +20 sul 44-24 18? – Tripla di Leday, finora il migliore dell’Olimpia: 38-24 e Milano a -14 17? – Timeout ... (Sportface)