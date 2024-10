LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: braccio di ferro tra il quartetto di testa e gli inseguitori (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.24 Gli scatti di Gregoire sembrano aver rotto gli accordi nel quartetto di testa. 16.24 Accelerazione di Gregoire, risponde subito Hirschi. I quattro si ricompattano ma così facendo hanno ridotto la propria velocità . 16.23 Mancano 5 chilometri all’arrivo!! 16.23 Non si è ancora arreso il gruppo di Alberto Bettiol che ha un ritardo di 33? dal quartetto di testa 16.21 Il quartetto di testa ha 20? di vantaggio sui nove inseguitori. 16.20 Il francese della Groupama – FDJ viene immediatamente ripreso dai compagni di fuga. 16.19 Accelerazione di Romain Gregoire in un tratto di leggera salita. 16.18 Il vantaggio del quartetto di testa è sceso a 15?. 16.17 Mancano 10 chilometri all’arrivo! 16.16 Iniziano a voltarsi i quattro di testa che vedono i propri inseguitori. 16. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.24 Gli scatti di Gregoire sembrano aver rotto gli accordi neldi. 16.24 Accelerazione di Gregoire, risponde subito Hirschi. I quattro si ricompattano ma così facendo hanno ridotto la propria velocità . 16.23 Mancano 5 chilometri all’arrivo!! 16.23 Non si è ancora arreso il gruppo di Alberto Bettiol che ha un ritardo di 33? daldi16.21 Ildiha 20? di vantaggio sui nove. 16.20 Il francese della Groupama – FDJ viene immediatamente ripreso dai compagni di fuga. 16.19 Accelerazione di Romain Gregoire in un tratto di leggera salita. 16.18 Il vantaggio deldiè sceso a 15?. 16.17 Mancano 10 chilometri all’arrivo! 16.16 Iniziano a voltarsi i quattro diche vedono i propri. 16. (Oasport)

Oasport - LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA | braccio di ferro tra il quartetto di testa e gli inseguitori

LIVE – Milano-Civitanova 2-0 (25-20 25-18 0-0): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - SECONDO SET – Milano a due punti dal set, 23-18. Serve però una grande prestazione per avere la meglio sui cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che nella prima giornata hanno superato Padova in quattro set ed ora vanno a caccia di un altro successo importante per rimanere a punteggio pieno. PRIMO ... (Sportface)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 30? -  13:22 Desal e Boulet hanno già partecipato alla Parigi-Tours élite (l’anno scorso) e si sono piazzati rispettivamente 92° e 138°. 15:58 Bruttissima caduta intanto nel Gruppo. A difendere il titolo lo statunitense Riley Sheehan della Israel Premier Tech/ISR. Con quest’azione si è riportato in un ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 4 corridori in testa con 30? di vantaggio - 5%). 7 km al 6. 26 Si forma un unico gruppo di testa quando termina il Colle Brianza. 13. 15. 14. 58 Accelerazione di Garofali nel gruppo all’inseguimento. 13. 08 Il vantaggio di Conca è di 25? circa 15. 13. 16. 49 Aranburu si sta riportando in scia del terzetto di testa. 15. 7 km al 6. 39 ... (Oasport)

Bologna-Parma, il risultato in diretta LIVE - Gara equilibrata al Dall'Ara con un primo tempo in cui le migliori occasioni sono state per i padroni di casa con Castro. Parma pericoloso soprattutto in ripartenza con Bonny e Cancellieri. Diretta ...(sport.sky)

LBA - Olimpia Milano vs Dinamo Sassari: diretta (dove in TV) 18:15 - L’EA7 Emporio Armani Milano, a seguito della sconfitta di Trieste in campionato e il debutto stagionale in Eurolega con k.o. a Montecarlo, ospita il Banco di Sardegna Sassari, che viene ...(pianetabasket)

Sorrento-Trapani, diretta live testuale: formazioni e tabellino - Le due squadre, entrambe a 12 punti, si sfidano per scalare posizioni in classifica guidata al momento dal Benevento con 15 punti. Anche in trasferta il Trapani vuole continuare con la striscia di ris ...(msn)