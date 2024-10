Le pagelle. Paganini ovunque, Vukovic sbaglia (Di domenica 6 ottobre 2024) Vukovic 5,5: ben protetto dal reparto difensivo, fa da spettatore nel primo tempo. Dopo una brutta uscita sul gol di Parravicini cerca di farsi perdonare con un paio di belle parate nel finale Coppola 5,5: dopo una discreta partita, giocata con grinta e determinazione, viene espulso per doppia ammonizione a cinque minuti dal termine Neri s.v. (dal 10’ Palomba 6: solo la traversa gli dice di no sul finire di primo tempo. Preciso in fase difensiva) Bove 6,5: Pericoloso in avanti e attento dietro. Si fa notare a fine primo tempo con un’incornata da corner e nella ripresa con una conclusione murata in areaZoia 5,5: timido e mai pericoloso. I pochi spazi che trova il Sestri sono spesso nella sua zonaPaganini 7: Prezioso. Riconquista ogni pallone che transita dalle sue parti, ostacolando la costruzione ligure. (Di domenica 6 ottobre 2024)5,5: ben protetto dal reparto difensivo, fa da spettatore nel primo tempo. Dopo una brutta uscita sul gol di Parravicini cerca di farsi perdonare con un paio di belle parate nel finale Coppola 5,5: dopo una discreta partita, giocata con grinta e determinazione, viene espulso per doppia ammonizione a cinque minuti dal termine Neri s.v. (dal 10’ Palomba 6: solo la traversa gli dice di no sul finire di primo tempo. Preciso in fase difensiva) Bove 6,5: Pericoloso in avanti e attento dietro. Si fa notare a fine primo tempo con un’incornata da corner e nella ripresa con una conclusione murata in areaZoia 5,5: timido e mai pericoloso. I pochi spazi che trova il Sestri sono spesso nella sua zona7: Prezioso. Riconquista ogni pallone che transita dalle sue parti, ostacolando la costruzione ligure. (Sport.quotidiano)

Le pagelle. Tutta la difesa in sofferenza. Cozzoli si rifà dopo la deviazione - Nulla può sul raddoppio. Dal 30’pt Bertini 5,5. Qualche buona idea e un paio di giocate di gran classe. Dal 12’st Tremolada 6. Troppo poco. Esce alla mezzora per una distorsione alla caviglia. Ci mette impegno, ma anche lui non riesce ad incidere. La sua squadra non ha gioco, improvvisa manovre e ... (Sport.quotidiano)

