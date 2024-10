La protesta sindacale: "Basta morti di lavoro. Martedì sciopero di 2 ore. E presidio in stazione" (Di domenica 6 ottobre 2024) Sindacati sulle barricate dopo la morte di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni morto a San Giorgio di Piano, investito da un treno. Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero di due ore per Martedì, alla fine di tutti i turni di lavoro per manutenzioni ferroviarie, per il settore edile e metalmeccanico. Alle 17 ci sarà un presidio alla stazione di Bologna dove sono invitati lavoratori, pensionati, cittadini e istituzioni. "Diciamo Basta a un sistema produttivo dove i morti sul lavoro sono un ‘rischio calcolato’ nel sistema di appalti e subappalti", dicono i sindacati. Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, mette l’accento sulla protesta: "È importante che dopo un infortunio mortale il mondo del lavoro si fermi con lo sciopero. (Ilrestodelcarlino) (Di domenica 6 ottobre 2024) Sindacati sulle barricate dopo la morte di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni morto a San Giorgio di Piano, investito da un treno. Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato unodi due ore per, alla fine di tutti i turni diper manutenzioni ferroviarie, per il settore edile e metalmeccanico. Alle 17 ci sarà unalladi Bologna dove sono invitati lavoratori, pensionati, cittadini e istituzioni. "Diciamoa un sistema produttivo dove isulsono un ‘rischio calcolato’ nel sistema di appalti e subappalti", dicono i sindacati. Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, mette l’accento sulla: "È importante che dopo un infortunio mortale il mondo delsi fermi con lo

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 1 ottobre: energie positive in amore per l’Ariete, pazienza sul lavoro per il Leone - Sul lavoro, meglio non prendere decisioni drastiche: attendete che le acque si calmino prima di agire. Oroscopo di Paolo Fox per martedì 1 ottobre segno per segno Oroscopo Ariete: Cari Ariete, in amore, il mese inizia con nuove prospettive e una rinnovata energia che vi permetterà di ... (Metropolitanmagazine)

Sicurezza sul lavoro, da martedì al via la patente a crediti: ecco come funziona - Sono quindi esclusi per esempio architetti, ingegneri, geometri. In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione, compilando il modello presente sul sito dell’Inl e inviandolo all’indirizzo Pec ... (Lapresse)

Inzaghi: «Tanto lavoro fatto bene da martedì! Campionato insidioso» - CONTENTO – Simone Inzaghi commenta così: «Sono molto contento della prova che hanno fatto i ragazzi. Ho avuto la fortuna di avere giocatori duttili: de Vrij al Mondiale da braccetto è stato uno dei migliori e volevo vedere Bisseck a sinistra. Inzaghi ha commentato la partita tra Udinese e Inter, ... (Inter-news)