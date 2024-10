La Lazio vince in rimonta, primo ko per l’Empoli (Di domenica 6 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l’iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell’Olimpico. primo ko del campionato per i toscani; biancocelesti che volano a 13 punti in classifica.I padroni di casa hanno un buon approccio e dopo soli sei minuti si rendono pericolosi con una conclusione di Zaccagni, che termina sul fondo. I toscani, però, sono più cinici e alla prima vera occasione da rete passano in vantaggio al 9? con Sebastiano Esposito: l’attaccante anticipa Romagnoli e sfrutta uno scivolone di Provedel per insaccare in rete di testa su assist di Pezzella. La reazione degli uomini di Marco Baroni non tarda ad arrivare, poichè mettono in difficoltà Vasquez in due frangenti prima con Isaksen e poi con Castellanos, che però ottengono solo due corner. (Di domenica 6 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Labatte 2-1 in: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l’iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell’Olimpico.ko del campionato per i toscani; biancocelesti che volano a 13 punti in classifica.I padroni di casa hanno un buon approccio e dopo soli sei minuti si rendono pericolosi con una conclusione di Zaccagni, che termina sul fondo. I toscani, però, sono più cinici e alla prima vera occasione da rete passano in vantaggio al 9? con Sebastiano Esposito: l’attaccante anticipa Romagnoli e sfrutta uno scivolone di Provedel per insaccare in rete di testa su assist di Pezzella. La reazione degli uomini di Marco Baroni non tarda ad arrivare, poichè mettono in difficoltà Vasquez in due frangenti prima con Isaksen e poi con Castellanos, che però ottengono solo due corner. (Unlimitednews)

Unlimitednews - La Lazio vince in rimonta primo ko per l’Empoli

La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto - Tra le mura amiche dello […]. Prima sconfitta in campionato invece per i toscani che restano fermi all'ottavo posto insieme all'Atalanta con 10 punti. (Adnkronos) – La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica ... (Periodicodaily)

La Lazio ringrazia 'il vecchio' Pedro, 2-1 in rimonta sull'Empoli - Scollinata la mezz'ora, la formazione ospite torna a farsi vedere dalle parti di Provedel con un'incornata di Viti, che viene facilmente disinnescata dal portiere biancoceleste. All'84' il neo-entrato sale in cattedra il neo-entrato Pedro, che riceve da Castellanos e lascia partire un missile sul ... (Agi)

La Lazio vince in rimonta, primo ko per l'Empoli - All'Olimpico avanti i toscani con Esposito, poi Zaccagni e Pedro ribaltano tutto. ROMA - La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l'iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell'Olimpico. primo ko del campionato per i toscani; biancocelesti ... (Ilgiornaleditalia)

FORMELLO - Lazio, ora la sosta: due giorni di riposo. Lazzari e Vecino... - FORMELLO - La Lazio chiude il suo tour de force con una vittoria in rimonta contro l'Empoli. Adesso è il momento di fermarsi: c'è la sosta e Baroni ha concesso due giorni ...(lalaziosiamonoi)

D’Aversa non ci sta: “Da Pedro non mi aspetto certe cose. Goglichidze? Gli dirò di ‘menare’ Kvara” - L'Empoli cade all'Olimpico contro la Lazio, subendo la rimonta per i gol di Zaccagni e Pedro nel finale: le parole di D'Aversa ...(calciomercato)

Lazio - Empoli, la conferenza stampa di Baroni: "Si può perdere ma non nella prestazione. Rovella e Castellanos..."- FOTO & VIDEO - La Lazio batte in rimonta l'Empoli grazie ai gol di Zaccagni e Pedro. A fine gara, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto ...(noibiancocelesti)