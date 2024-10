La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica agganciando la Juventus a quota 13. Prima sconfitta in campionato invece per i toscani che restano fermi all'ottavo posto insieme all'Atalanta con 10 punti. Tra le mura amiche dello (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – La2-1 inl'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3°in classificando lantus a quota 13. Prima sconfitta in campionato invece per i toscani che restano fermi all'ottavoinsieme all'Atalanta con 10 punti. Tra le mura amiche dello (Periodicodaily)

La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto, chissà se i tifosi rimpiangono ancora Sarri - L'articolo La Lazio di Baroni (e Lotito) batte l’Empoli e sale al terzo posto, chissà se i tifosi rimpiangono ancora Sarri sembra essere il primo su ilNapolista. Alla notizia dell’ingaggio di Baroni, ci fu quasi una sollevazione popolare. Ha ragione Lotito quando dichiara: «Io dico sempre che ... (Ilnapolista)

Empoli, pronto a sfatare l’ultimo tabù. Il sogno: battere la Lazio all’Olimpico - Sul proprio campo, però, i biancocelesti finora hanno lasciato per strada solo 2 punti nel pareggio per 2-2 con il Milan e con 12 reti siglate in sono il terzo attacco più prolifico della Serie A. . Sulla trequarti infatti Fazzini ha pienamente recuperato dall’infortunio e scalpita per riprendersi ... (Sport.quotidiano)

Serie A: la Lazio batte l'Empoli 2-1, vittoria in rimonta decisa da Pedro - All'Olimpico rete di Esposito, pareggia Zaccagni allo scadere del primo tempo. Vasquez para un rigore a Castellanos. Gol di Pedro (ANSA) ...(ansa)

