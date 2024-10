Il fratello di una vittima del 7 ottobre: "Assurdo elogiare un massacro di donne, bambini e anziani" (Di domenica 6 ottobre 2024) Parla Assaf Godo. "Mio fratello viveva in un kibbutz con la famiglia. Il 7 ottobre sono rimasti rinchiusi nella stanza di sicurezza per 25 ore. Quando i terroristi di Hamas hanno cercato di entrare nella stanza di sicurezza mio fratello ha tentato di tenere la porta chiusa, ma è stato ucciso da una raffica di colpi" (Di domenica 6 ottobre 2024) Parla Assaf Godo. "Mioviveva in un kibbutz con la famiglia. Il 7sono rimasti rinchiusi nella stanza di sicurezza per 25 ore. Quando i terroristi di Hamas hanno cercato di entrare nella stanza di sicurezza mioha tentato di tenere la porta chiusa, ma è stato ucciso da una raffica di colpi" (Ilgiornale)

