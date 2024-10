Il 7 Ottobre il massacro di Hamas in Israele. Mattarella: “Un anno di orrori, ora basta armi” (Di domenica 6 ottobre 2024) Oltre 1.200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza e più di duemila libanesi che hanno perso la vita. Ma anche 200 lavoratori dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e più di un centinaio di giornalisti. Questo il bilancio delle vittime da quando, il 7 Ottobre di un anno fa, Hamas ha lanciato un assalto al sud dello Stato ebraico che per gli israeliani è ”il peggior massacro dall’Olocausto”. Da allora, la rappresaglia israeliana ha causato vittime tra i palestinesi e i libanesi ai quali si aggiungono sfollati e una crisi umanitaria senza precedenti secondo l’Onu. E a Gaza restano 110 ostaggi, di cui si ritiene che meno di 70 siano ancora in vita. (Di domenica 6 ottobre 2024) Oltre 1.200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza e più di duemila libanesi che hperso la vita. Ma anche 200 lavoratori dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e più di un centinaio di giornalisti. Questo il bilancio delle vittime da quando, il 7di unfa,ha lanciato un assalto al sud dello Stato ebraico che per gli israeliani è ”il peggiordall’Olocausto”. Da allora, la rappresaglia israeliana ha causato vittime tra i palestinesi e i libanesi ai quali si aggiungono sfollati e una crisi umanitaria senza precedenti secondo l’Onu. E a Gaza restano 110 ostaggi, di cui si ritiene che meno di 70 siano ancora in vita. (Secoloditalia)

