Idf ' a Jabaliya lanciata una nuova operazione di terra'

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sul campo di, nel nord della Striscia di Gaza, Israele ha lanciato unadi: lo ha annunciato ufficialmente l'Idf in un comunicato. Le truppe israeliane stanno circondando il campo profughi nel nord della Striscia di Gaza, dove Hamas si sta riorganizzando, malgrado i numerosi raid, fa sapere l'Idf, che poco prima ha detto di aver avvertito la popolazione palestinese locale con un lancio di volantini, intimandole di evacuare la zona. "Le truppe della 401ma e della 460ma brigata sono riuscite a circondare la zona e stanno conducendo operazioni in quel settore", ha fatto sapere l'Idf. "L'andrĂ avanti per tutto il tempo necessario per distruggere sistematicamente le infrastrutture terroristiche nella zona" di Hamas. (Quotidiano)