"Grazie a tutta la città". La Lega unita alla famiglia di Nicola Pieruccini. Il cordoglio della politica (Di domenica 6 ottobre 2024) Proseguono le attestazioni di cordoglio per la scomparsa del segretario provinciale della Lega Nicola Pieruccini, i cui funerali si sono svolti a San Pietro di Avenza alla presenza del ministero Matteo Salvini. Intanto la Lega di Carrara "ringrazia tutti coloro che sono stati vicini alla comunità in questo momento di dolore". "Un ringraziamento speciale va al personale sanitario dell'Opa per la professionalità e la dedizione dimostrate – proseguono dalla Lega di Carrara –. La nostra riconoscenza va anche alle onoranze funebri della Pubblica assistenza di Carrara. Desideriamo ringraziare don Marino Navalesi per la sua disponibilità e per le belle parole per ricordare il nostro amato segretario. Un ringraziamento va anche alle autorità civili e politiche, dai parlamentari agli europarlamentari, dai consiglieri regionali fino ai sindaci per la loro vicinanza.

