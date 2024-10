Gianni Valdati, cercatore di funghi milanese, muore cadendo in un dirupo (Di domenica 6 ottobre 2024) Gianni Valdati è morto a 57 anni cadendo in un dirupo in provincia di Genova un cercatore di funghi proveniente da San Giuliano milanese (Milano). L'incidente sabato mattina intorno alle 9.La caduta in un burroneSecondo i primi riscontri, l'allarme è stato dato da un amico che ha (Di domenica 6 ottobre 2024)è morto a 57 anniin unin provincia di Genova undiproveniente da San Giuliano(Milano). L'incidente sabato mattina intorno alle 9.La caduta in un burroneSecondo i primi riscontri, l'allarme è stato dato da un amico che ha (Milanotoday)

Gianni Valdati morto cercando funghi. Sesto Ulteriano piange il farmacista 57enne - Avevamo un rapporto fraterno. La notizia della sua scomparsa è arrivata improvvisa e inaspettata: siamo senza parole”. . Uno di loro, Massimo Fusari, lo ricorda così: “Era una persona di cuore, si spendeva per gli altri. “Con lui ho condiviso viaggi, la passione per il calcetto e quella per il ... (Ilgiorno)