FOTO G S Meomartini esordio vincente a Cava de’ Tirreni

Ottimostagionale per il G.S.nel campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D) 2024/25. Sabato 5 ottobre la formazione beneventana ha vinto in trasferta ade': 46-64 il punteggio finale. La squadra allenata da Massimo Tipaldi si è presentata con un roster molto rinnovato, ma probabilmente più completo rispetto allo scorso anno. Nei primi minuti di gioco i beneventani hanno accusato un po' di emozione, con i padroni di casa che sono partiti molto bene sul 11-2 di metà primo quarto. Da qui in poi capitan Giuliano De Martino e compagni hanno sensibilmente migliorato la propria prestazione e, dopo aver chiuso in vantaggio il primo quarto (11-14), si sono portati sul +16 (11-27) con un break di 25-0.