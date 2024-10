Fiorentina-Milan, la moviola: Pairetto e il Var assegnano tre rigori, la Viola ne chiede un altro. Espulsi Palladino e Theo (Di domenica 6 ottobre 2024) Fiorentina-Milan è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Luca Pairetto della (Di domenica 6 ottobre 2024)è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Lucadella (Calciomercato.com)

Fiorentina-Milan 2-1, triplice fischio al Franchi / RIVIVI LA DIRETTA - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 96' triplice fischio! LA FIORENTINA BATTE 2-1 IL MILAN! 95' Giallo per Bove che trattiene Chukwueze. 94' Kayode si conquista un calcio di punizione vicino alla bandierina ed esulta come se avesse fatto gol. 93' TRAVERSA DI KEAN! Missile da fuori... (Firenzetoday.it)

Fiorentina, le pagelle di CM: grazie calcio che ci hai regalato De Gea. Adli manda un messaggio al Milan - De Gea 9: se qualcuno nutriva ancora dei dubbi nei suoi confronti, questa sera se li è definitivamente fugati. Neutralizza due rigori calciati... (Calciomercato.com)

Fiorentina-Milan 2-1: il tabellino - Fiorentina-Milan 2-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 35` Adli, 73` Gudmundsson Assist: 73` Kean Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzz... (Calciomercato.com)

fiorentina-milan 2-1: i rossoneri cadono ai piedi di un grande De Gea - Stasera al Franchi di Firenze è andata in scena la sfida tra la fiorentina e il milan. Andiamo a vedere come è ...(ilmilanista.it)

fiorentina, le pagelle di CM: grazie calcio che ci hai regalato De Gea. Adli manda un messaggio al milan - De Gea 9: se qualcuno nutriva ancora dei dubbi nei suoi confronti, questa sera se li è definitivamente fugati. Neutralizza due rigori calciati pure bene. Una parola:.(calciomercato.com)

fiorentina – milan 2-1 highlights e gol: succede di tutto al Franchi! – VIDEO - fiorentina - milan 2-1 highlights e gol: incredibile partita al Franchi tra rigori sbagliati, gol e giocate incredibili!(generationsport.it)