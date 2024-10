Fiorentina-Milan, Fonseca punta al poker per sfatare un pesante tabù (Di domenica 6 ottobre 2024) Stasera c'è Fiorentina-Milan al 'Franchi' e Paulo Fonseca si aspetta che la sua squadra reagisca dopo l'ultimo k.o. in Champions League (Di domenica 6 ottobre 2024) Stasera c'èal 'Franchi' e Paulosi aspetta che la sua squadra reagisca dopo l'ultimo k.o. in Champions League (Pianetamilan)

PROBABILE FORMAZIONE Fiorentina-Milan, Gazzetta: Paulo Fonseca conferma Matteo Gabbia: Alvaro Morata dal 1’? Le scelte - Per l’occasione, il tecnico portoghese dovrebbe confermare l’undici delle ultime gare. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, dovrebbe nuovamente rivedersi dal primo minuto il centrale Matteo Gabbia,. Archiviata la seconda giornata della competizione europea, il Diavolo si prepara a scendere in ... (Dailymilan)

Fiorentina-Milan, Fonseca convoca il Diavolo: ottobre rosso nel vivo - Stasera c'è Fiorentina-Milan al 'Franchi' e Paulo Fonseca si aspetta che la sua squadra reagisca dopo l'ultimo k.o. in Champions League. (Pianetamilan)

Fiorentina-Milan (domenica 06 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - I viola hanno confermato i propri limiti offensivi nel corso dell’ultima settimana, prima pareggiando 0-0 in una scialba prestazione contro l’Empoli e poi non andando oltre il 2-0 contro i New Saints in Conference League in una serata […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici . Al Franchi ... (Infobetting)