Entella-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Tutte le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Legnago, match dello stadio Comunale di Chiavari valevole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra ligure, dopo la sconfitta con il Pescara, è tornata al successo contro la Spal e adesso spera di aprire una Serie di risultati utili consecutivi per riavvicinarsi proprio agli abruzzesi. Entella-Legnago, come seguire il match La formazione ospite, dal suo canto, dopo sei sconfitte consecutive, è finalmente riuscita a sbloccarsi battendo il Pineto e ora spera che possa cominciare un altro campionato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l'evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Dove vedere Entella-Legnago Salus in diretta tv - Dopo la vittoria in trasferta contro la Spal, l'Entella prepara il il match di domenica contro il Legnago Salus ultimo in classifica. I chiavaresi, quarti in graduatoria e in piena zona playoff hanno subito risposto al primo ko in campionato con il Pescara del turno infrasettimanale. Gallo e i... (Genovatoday)

Virtus Entella-Legnago Salus, l’iniziativa dei biancocelesti nella Giornata Mondiale del Sorriso - . Un Dentista per Amico di Arké Onlus, inoltre – come si legge in una nota sui canali ufficiali del club – sarà presente il giorno della partita fuori dal Comunale per sensibilizzare i tifosi sull’importanza dell’igiene dentale. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, ... (Calcioweb.eu)