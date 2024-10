Dona un gommone alla Protezione Civile in ricordo di suo padre (Di domenica 6 ottobre 2024) Un enorme gesto di generosità è stato compiuto da Maurizio Fabbri, titolare dell’azienda Technology Inflatable Boats S.r.l., che ha Donato, in ricordo del babbo Fabio, un gommone alla Protezione Civile di Meldola. La consegna del mezzo nautico, capace di trasportare tre/quattro persone, è (Di domenica 6 ottobre 2024) Un enorme gesto di generosità è stato compiuto da Maurizio Fabbri, titolare dell’azienda Technology Inflatable Boats S.r.l., che hato, indel babbo Fabio, undi Meldola. La consegna del mezzo nautico, capace di trasportare tre/quattro persone, è (Forlitoday)

