De Vita Soccer esordio amaro alla prima in C2 nonostante una buona prestazione

per la De Vizia – Calcio a 5 che, nella prima giornata del Campionato di Serie C2 – girone A, ha subito un sonoro 5-1 per mano del Real Acerra. Un passivo troppo ampio che non rappresenta la prestazione messa in campo dai ragazzi di mister Alfredo De Vizia. Un arbitraggio discutibile ed una buona dose di sfortuna con ben tre legni colpiti dai sanniti, l'approccio poi con una nuova categoria, considerando che per la De Vizia è la prima stagione in assoluto nel campionato di Serie C2, ha contribuito a rendere l'esordio così amaro. Di De Franco l'unica rete dei sanniti che, durante l'arco dei quaranta minuti si son portati spesso dalle parti dell'estremo difensore avversario non riuscendo però a trovare il piglio giusto per gonfiare la rete.