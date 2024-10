Da martedì 8 ottobre a Venezia “Trans-Regional Seapower Symposium” (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ott. (askanews) – L’Arsenale della Marina Militare, sede storica dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, ospiterà dall’8 al 10 ottobre 2024 la quattordicesima edizione del “Trans-Regional Seapower Symposium” (T-), forum marittimo internazionale a cadenza biennale. Il simposio sarà inaugurato con una cerimonia che si terrà martedì 8 ottobre presso la Sala Squadratori dell’Arsenale di Venezia alla presenza di autorità politiche e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino. All’evento parteciperanno oltre 300 delegazioni tra Marine alleate e partner e organizzazioni internazionali, mondo accademico, attori/realtà industriali, culturali e rappresentanti dei diversi cluster marittimi, accomunati dall’attenzione per un dialogo trasversale dedicato ai temi della marittimità. (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ott. (askanews) – L’Arsenale della Marina Militare, sede storica dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, ospiterà dall’8 al 102024 la quattordicesima edizione del “” (T-), forum marittimo internazionale a cadenza biennale. Il simposio sarà inaugurato con una cerimonia che si terràpresso la Sala Squadratori dell’Arsenale dialla presenza di autorità politiche e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino. All’evento parteciperanno oltre 300 delegazioni tra Marine alleate e partner e organizzazioni internazionali, mondo accademico, attori/realtà industriali, culturali e rappresentanti dei diversi cluster marittimi, accomunati dall’attenzione per un dialogo trasversale dedicato ai temi della marittimità. (Ildenaro)

Regionali, De Pascale il 1 ottobre a Piacenza: «Serve un nuovo patto per la montagna» - Martedì 1 ottobre Michele de Pascale, candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, sarà nuovamente nel territorio piacentino per conoscere alcune importanti realtà e incontrare cittadini, lavoratori e amministratori. Durante la giornata, fitta di... (Ilpiacenza)

“LEXSTART!”: Plenaria in Consiglio Regionale martedì 1° ottobre: in Aula ragazzi dai 18 ai 35 anni della Campania - . L’iniziativa, rivolta ai giovani, dai 18 ai 35 anni, studenti delle scuole superiori, delle Università della Campania e dei Forum dei Giovani, è finalizzata a promuovere il loro coinvolgimento nelle attività dell’Istituzione Regionale, in particolare, attraverso la partecipazione a gruppi di ... (Anteprima24)

Elezioni Regionali, entro il 19 ottobre le candidature degli aspiranti scrutatori - Sono pubblicate sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page, tutte le informazioni utili per i cittadini maggiorenni, residenti a Piacenza e iscritti all’Albo comunale degli scrutatori, che desiderino segnalare la propria disponibilità a prestare servizio ai seggi in... (Ilpiacenza)