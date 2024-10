Classifica Album 27 settembre – 3 ottobre | Lazza si conferma al primo posto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nella Top Ten dellariferita alla settimana dal 27al 3, continua il dominio del rap nostrano che occupa le posizioni più alte della chart.27: seconda settimana in vetta perTunnel di Simba La Rue recupera tredici posizioni ed arriva alla #10: il secondo lavoro in studio del rapper di Bressanone certificato platino, vede tra i featuring di Ghali, Guè, Tedua e Baby Gang. In salita anche Kid Yugi con I Nomi Del Diavolo presente da 31 settimane in, che troviamo alla #9. Resiste in chart E Poi Siamo Finiti Nel Vortice di Annalisa, doppio platino pubblicato nel2023 che sale dalla #10 alla #8. (Metropolitanmagazine)