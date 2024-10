Cittadinanza, Zaia: “A giovani dico di avere rispetto, ma noi contrari a ius scholae” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Penso che manifestare sia il sale della democrazia finché viene nel alveo del rispetto della controparte, i nostri giovani sono ragazzi eccezionali, però devono sapere che bisogna avere il rispetto della controparte, dopodiché noi siamo contro lo ius scholae, e continuano a dirlo”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia, a margine del raduno di Pontida. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Penso che manifestare sia il sale della democrazia finché viene nel alveo deldella controparte, i nostrisono ragazzi eccezionali, però devono sapere che bisognaildella controparte, dopodiché noi siamo contro lo ius, e continuano a dirlo”. Così il governatore del Veneto Luca, a margine del raduno di Pontida. (Lapresse)

Lapresse - Cittadinanza Zaia | A giovani dico di avere rispetto ma noi contrari a ius scholae

