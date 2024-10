Cardinali, 21 ordinati dal Papa: il più vecchio ha 99 anni: Tra loro un maratoneta e un intellettuale (Di domenica 6 ottobre 2024) Il più giovane cardinale al concistoro dell'8 dicembre ha appena 44 anni, si chiama Mykola Bychok ed è nato a Ternopil, in Ucraina, città pluri bombardata in questi due (Di domenica 6 ottobre 2024) Il più giovane cardinale al concistoro dell'8 dicembre ha appena 44, si chiama Mykola Bychok ed è nato a Ternopil, in Ucraina, città pluri bombardata in questi due (Ilmessaggero)

Ilmessaggero - Cardinali 21 ordinati dal Papa | il più vecchio ha 99 anni | Tra loro un maratoneta e un intellettuale

Il Papa annuncia 21 nuovi cardinali: 4 italiani, il più vecchio ha 99 anni. Dall’Iran all’Indonesia, c’è anche un maratoneta - Dal 2001 al 2003 è stato parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara. San Giovanni Paolo II, poi, lo ha inviato come Nunzio in Colombia – dove, assieme ad altri diplomatici, fu ostaggio per sei settimane dai guerriglieri del Movimiento 19 de Abril – e, successivamente, in Ungheria e ... (Ilfattoquotidiano)

Papa Francesco nomina 21 nuovi cardinali: uno di loro ha 99 anni - Roma A sorpresa Papa Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico dopo l’Angelus ha letto oggi, 6 ottobre, la lista dei 21 prelati che saranno creati cardinali il prossimo 8 dicembre, solennità del ...(lanuovasardegna)

Lo spezzino monsignor Acerbi nominato cardinale da Papa Francesco - SPEZIA - Tra i ventuno nuovi cardinali, annunciati da Papa Francesco all'Angelus, che verranno creati nel Concistoro dell'8 dicembre, c'è lo spezzino monsignor Angelo Acerbi, nunzio apostolico. Da ...(primocanale)

Papa Francesco annuncia un Concistoro: 21 nuovi cardinali, 4 gli italiani - Annuncio a sorpresa di Bergoglio: "La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare amore misericordioso di Dio in tutta la terra" ...(ilgiornale)