Caccia ai cervi in Abruzzo: dai dati che non tornano al ricorso al Tar, cosa sta succedendo (Di domenica 6 ottobre 2024) Dal 14 ottobre si apre la stagione venatoria e la Regione ha autorizzato l'abbattimento di 469 cervi con una delibera. Wwf, Lav e Lndc insorgono, denunciando che che i dati non sono trasparenti e raccolti scientificamente, fino a portare il caso al Tar de L'Aquila.

Strage di cervi in Abruzzo, il Touring club smentisce Marsilio: “Dati sugli incidenti gonfiati, ritiri la delibera sugli abbattimenti” - Secondo Marsilio&co, infatti, hanno causato – nel periodo 2019-2023 – ben 806 incidenti, cioè più di 160 all’anno in Abruzzo. A far discutere, nel merito dell’operazione, è stata la scelta di affidare gli abbattimenti nei territori di Avezzano, Sulmona, Valle Subequana, L’Aquila e Barisciano ... (Ilfattoquotidiano)