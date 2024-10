Basket serie B | Toscana Legno Pielle- San Giobbe Chiusi 87-67: una Pielle versione delux surclassa Chiusi (Di domenica 6 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Doveva essere la partita più difficile delle tre finora disputate dai ragazzi di coach Federico Campanella, ma una super prestazione di squadra ha trasformato quello che poteva essere un match scivoloso in una festa. La Pielle mette le cose in (Di domenica 6 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Doveva essere la partita più difficile delle tre finora disputate dai ragazzi di coach Federico Campanella, ma una super prestazione di squadra ha trasformato quello che poteva essere un match scivoloso in una festa. Lamette le cose in (Livornotoday)

Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi davanti all’ostacolo Pielle Livorno. Coach Zanco: "Approccio forte e senza alcuna paura» - Il divario finale probabilmente non rispecchia l’andamento della gara, ma tirando con percentuali così basse, soprattutto in trasferta, diventa difficile rimanere attaccati fino alla fine". Come è stato con Montecatini, dovremo continuare il nostro percorso di crescita, andare in un campo molto ... (Sport.quotidiano)

Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi davanti all’ostacolo Pielle Livorno. Coach Zanco: "Approccio forte e senza alcuna paura» - San Giobbe affronta Pielle a Livorno con determinazione dopo la sconfitta con Montecatini. Coach Zanco punta sull'approccio e sulla mentalità vincente per la terza giornata di campionato. Presidente T ...(lanazione)

