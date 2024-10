Basket B nazionale Jesi alla terza sconfitta consecutiva 81-80 a Salerno

(Di domenica 6 ottobre 2024)fine hanno pesato anche e soprattutto la precisione e le percentuali al tiro libero:19/19,10/17, 6 ottobre 2024 – Ingenuità, imprecisione o sfortuna?torna a casa dacon unadi misura, 81-80, la, che conferma, purtroppo, lo zero in classifica generale. Sta di fatto che il quintetto di Ghizzinardi ha disputato una buona partita, viva ed attenta, e solo sul finale ha dovuto inchinarsi ai campani. Da segnalare che a 30” dfine, col punteggio in bilico, laAcademy ha avuto un fischio contro in attacc. Dunque anche la decisione dell’arbitro nel momento cruciale della partita ha avuto una parte importante, e lì la svolta finale nel punteggio con i padroni di casa che dlunetta hanno allungato. A nulla è valso il tiro da tre di Marulli. (vallesina.tv)