Ballando con le Stelle siparietto Canino-Nargi | Piaciuto tutto compreso il compagno

C'era anche Matri ieri sera ad assistere all'esibizione della show-girl nel programma di Rai1 e al momento del giudizio l'occhio del giudice è andato proprio sull'ex calciatore

‘Ballando con le Stelle’, stoccate tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso - La giurata del programma e la conduttrice si trovano di fronte dopo varie polemiche tra le due, con tanto di contenziosi giudiziari a suon di querele, intentate dall’ex volto Mediaset verso la giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’. . a sopra ogni cosa”. “E quante cose da querelare hai fatto tu?”, è ... (Lapresse)

“Come l’ha presa Pier Silvio”. Ballando con le stelle, Barbara d’Urso sgancia la bomba in diretta - All’invito a Ballando, questa fu la risposta di Barbara: “Oddio, credo che in questo momento ci sia una persona che io amo molto, che si chiama Pier Silvio Berlusconi, che è svenuto. A un certo punto, però, mentre parlava con i membri della giuria che stavano valutando la sua esibizione, ha ... (Caffeinamagazine)

Barbara d’Urso furia contro Mediaset a Ballando con le Stelle: "Ora il trash non c'è più?" - Ieri, Barbara d’Urso, prima della sua esibizione in pista come ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, ha deciso di togliersi qualche "macigno" dalla scarpe nei confronti della sua ex azienda Mediaset. (Comingsoon)