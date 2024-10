Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo Seoul 2024: gli azzurri si fermano in semifinale nel lead (Di domenica 6 ottobre 2024) Si fermano in semifinale gli azzurri del lead a Seoul nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva. Al maschile il miglior italiano è stato Filip Schenk, che non è riuscito ad andare oltre la quindicesima posizione (33), mentre Giorgio Tomatis e Giovanni Placci si sono fermati rispettivamente in ventiduesima (27+) e ventitreesima posizione (25+). Nella finale maschile a trionfare è stato il giapponese Sorato Anraku (45+), davanti al coreano Dahyun Lee (45+) e all’altro nipponico Shion Omata (35). Al femminile Laura Rogora si è fermata al tredicesimo posto (34). Più indietro Camilla Moroni, venticinquesima (25+). A sorridere nell’ultimo atto dedicato alle migliori otto è stata l’austriaca Jessica Pilz, prima con lo score di 48. Seconda piazza per la giapponese Ai Mori (46), che ha preceduto la statunitense Anastasia Sanders (45). (Di domenica 6 ottobre 2024) Siinglidelnell’ultima tappa dideldi. Al maschile il miglior italiano è stato Filip Schenk, che non è riuscito ad andare oltre la quindicesima posizione (33), mentre Giorgio Tomatis e Giovanni Placci si sono fermati rispettivamente in ventiduesima (27+) e ventitreesima posizione (25+). Nella finale maschile a trionfare è stato il giapponese Sorato Anraku (45+), davanti al coreano Dahyun Lee (45+) e all’altro nipponico Shion Omata (35). Al femminile Laura Rogora si è fermata al tredicesimo posto (34). Più indietro Camilla Moroni, venticinquesima (25+). A sorridere nell’ultimo atto dedicato alle migliori otto è stata l’austriaca Jessica Pilz, prima con lo score di 48. Seconda piazza per la giapponese Ai Mori (46), che ha preceduto la statunitense Anastasia Sanders (45). (Sportface)

Arrampicata sportiva, Anraku e Pilz i vincitori nel lead a Seul, azzurri fuori in semifinale - Si è chiusa con la prova maschile e femminile del lead l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2024 di Arrampicata sportiva in quel di Seul (Corea del Sud). Più indietro invece Giorgio Tomatis che ha chiuso a 27+ in ventiduesima posizione e Giovanni Placci, ventitreesimo con 25+. Al maschile ... (Oasport)

Arrampicata sportiva, Cdm Seoul 2024: Rogora, Placci e Schenk in semifinale nel lead - 74). 58). 71 dietro al giapponese Shion Omata (2. Ieri si sono conclusi gli eventi di boulder e speed, mentre questa mattina si sono disputate le qualificazioni del lead, in vista delle fasi finali di domani. 39), mentre Giorgio Tomatis ha chiuso in venticinquesima posizione (24. Nella gara ... (Sportface)

Arrampicata sportiva: Rogora, Placci e Schenk in semifinale boulder di Coppa del Mondo - Laura Rogora ha superato il turno con il nono accredito (11. 74). Tra gli uomini stupefacente prestazione di Giovanni Placci, che è eccellente terzo (3. Promosso in finale anche l’altro azzurro Filip Schenk con il 18mo risultato (17. 29), mentre Camilla Moroni ha chiuso in 25ma piazza (22. 39), ... (Oasport)