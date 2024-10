Arpino di Casoria: Droga e kit per rubare auto, 45enne finisce in carcere (Di domenica 6 ottobre 2024) L’indagato era ai domiciliari a Casoria, durante una verifica quotidiana i Carabinieri lo hanno trovato con 31 grammi di cocaina e attrezzature per rubare auto: finisce in carcere Era ai domiciliari nel suo appartamento di Casoria per rapina impropria G.B. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria si assicurano che rispetti la misura imposta dal Tribunale con verifiche quotidiane. Ed è proprio durante una perquisizione eseguita in uno dei controlli che Buonifacio ha dovuto lasciare la sua abitazione per entrare in una cella di Poggioreale. I militari hanno rinvenuto, infatti, 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In casa anche attrezzature per forzare i dispositivi di sicurezza delle auto. Il materiale è stato sequestrato e il 45enne Casoriano portato in carcere, in attesa di giudizio. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’indagato era ai domiciliari a, durante una verifica quotidiana i Carabinieri lo hanno trovato con 31 grammi di cocaina e attrezzature perinEra ai domiciliari nel suo appartamento diper rapina impropria G.B. I carabinieri della stazione didisi assicurano che rispetti la misura imposta dal Tribunale con verifiche quotidiane. Ed è proprio durante una perquisizione eseguita in uno dei controlli che Buonifacio ha dovuto lasciare la sua abitazione per entrare in una cella di Poggioreale. I militari hanno rinvenuto, infatti, 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In casa anche attrezzature per forzare i dispositivi di sicurezza delle. Il materiale è stato sequestrato e ilno portato in, in attesa di giudizio. (Puntomagazine)

Puntomagazine - Arpino di Casoria | Droga e kit per rubare auto 45enne finisce in carcere

Casoria: ai domiciliari con droga e kit per rubare auto: in carcere 45enne - È per rapina impropria che un uomo è ai domiciliari nel suo appartamento di Casoria. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria si assicurano che rispetti la ...(ilmattino)

Droga e un kit per rubare auto. Dai domiciliari al carcere, 45enne arrestato dai Carabinieri - E’ per rapina impropria che Giuseppe Buonifacio è ai domiciliari nel suo appartamento di Casoria per una rapina. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria si assicurano che rispetti la misura ...(napolivillage)

Dai domiciliari al carcere: in casa nascondeva il kit per rubare le auto - Un 45enne, durante una perquisizione eseguita in uno dei controlli di routine visto che era ai domiciliari, ha dovuto lasciare la sua abitazione per entrare in una cella di Poggioreale. I militari ...(napolitoday)