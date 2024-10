Accoltellato a Miramare Identificato il commando Scattano le denunce per tentato omicidio

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si stringe il cerchio attorno agli autori della feroce aggressione avvenuta mercoledì scorso in pieno giorno nelle strade di. Con un’indagine-lampo, gli agenti della squadra mobile di Rimini - guidata dal commissario capo Marco Masia - hanno denunciato tre giovani albanesi (un 23enne, un 20enne e un 17enne) accusati al momento diin concorso. Secondo una prima ricostruzione, potrebbero essere loro i presunti responsabili dell’agguato che ha portato al ferimento di un connazionale di circa 25 anni, raggiunto da una coltellata al fianco in via Costantinopoli e tutt’ora ricoverato in terapia intensiva. Le indagini condotte dalla polizia di Stato proseguono intanto a 360 gradi con l’obiettivo di chiarire meglio la dinamica dell’episodio e stabilire il movente che si cela dietro l’aggressione. (Ilrestodelcarlino)