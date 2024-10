A Pontida vestito da carcerato, vicesindaco del Foggiano in difesa di Salvini: "Arrestate anche me" (Di domenica 6 ottobre 2024) Tuta e cappellino a righe bianche e orizzontali, l'abbigliamento con il quale Michele Leombruno, vicesindaco di Serracapriola, si è presentato sul pratone di Pontida, durante il raduno leghista: "Ho votato Salvini, Arrestate anche me", si legge sui cartelli che indossa."Iscritto alla Lega dal (Di domenica 6 ottobre 2024) Tuta e cappellino a righe bie orizzontali, l'abbigliamento con il quale Michele Leombruno,di Serracapriola, si è presentato sul pratone di, durante il raduno leghista: "Ho votatome", si legge sui cartelli che indossa."Iscritto alla Lega dal (Foggiatoday)

