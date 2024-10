7 ottobre, Guterres commemora vittime (Di domenica 6 ottobre 2024) 11.45 "L'orribile" attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele ha "segnato le anime". Così il segretario Onu, Guterres,commemora in un video le vittime della strage,ricordando "coloro che sono stati brutalmente uccisi e hanno subito violenze indicibili,compresa la violenza sessuale, mentre stavano vivendo la loro vita". Il segretario Onu torna a chiedere il rilascio degli ostaggi e la soluzione del conflitto, ricordando le "sofferenze umane" inflitte "ai palestinesi di Gaza e ora al popolo libanese". (Di domenica 6 ottobre 2024) 11.45 "L'orribile" attacco terroristico di Hamas del 72023 contro Israele ha "segnato le anime". Così il segretario Onu,in un video ledella strage,ricordando "coloro che sono stati brutalmente uccisi e hanno subito violenze indicibili,compresa la violenza sessuale, mentre stavano vivendo la loro vita". Il segretario Onu torna a chiedere il rilascio degli ostaggi e la soluzione del conflitto, ricordando le "sofferenze umane" inflitte "ai palestinesi di Gaza e ora al popolo libanese". (Servizitelevideo.rai)

Pontida, Salvini apre il raduno della Lega e ricorda vittime 7 ottobre - “Ma lei dà retta a questi signori (i giornalisti, ndr)”, ha poi risposto Vannacci a uno dei militanti che lo esortava a non fondare un suo partito. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Crescere e camminare insieme uniti con il nostro segretario, senza cadere nelle contrapposizioni tra Nord e ... (Lapresse)

Naufragio 3 ottobre 2013: studenti di Roma per 3 giorni a Lampedusa per commemorare vittime - Flavia è una delle partecipanti alla tre giorni a Lampedusa, organizzata da Roma Capitale per commemorare le vittime del Naufragio del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone. . Flavia, 13 anni, studentessa dell'istituto comprensivo Octavia di Roma, riflette sull'importanza di ciò che ... (Orizzontescuola)

A Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 - Un appello e una denuncia che ogni anno si rinnovano, perchè si inverta la tendenza riguardo alle politiche sull'immigrazione che invece di fatto sono sempre più restrittive, puntano a ridurre i flussi migratori più che a salvare vite. L'identificazione non può avvenire nell'ambito di un ... (Tg24.sky)