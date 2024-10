Via San Giovanni iniziati i lavori all’incrocio con la Provinciale 19

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) BONDENO Sono in corso da qualche giorno idi miglioramento dell’incrocio tra via Sane la strada19 in direzione Ospitale, come comunica l’amministrazione comunale (in foto il sindaco, Simone Saletti). Si tratta di opere annunciate nei mesi scorsi dalla giunta comunale volte alla semplificazione dell’incrocio: attualmente, infatti, i veicoli hanno a disposizione due entrate e due uscite per immettersi da una via all’altra, mentre al termine deidi miglioramento saranno create una sola entrata e una sola uscita. In altre parole, l’attuale conformazione dell’incrocio costituisce un’anomalia che grazie a questo intervento verrà risolta.